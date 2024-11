14 ani de inchisoare fiindca si-a ucis nevasta

Neculai Blanuta, in varsta de 70 de ani, din orasul Roznov, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare pentru ca si-a omorat in bataie sotia (Ana - 65 de ani).El va trebui s achite daune morale de 50.000 de lei si despagubiri civile de aproximativ 200.000 de lei. La ramanerea definitiva a sentintei, acestuia urmeaza sa-i fie recoltate probe biologce, in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivat in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.Conform sentintei, sotii Blanuta erau ... citește toată știrea