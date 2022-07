16 soferi vitezomani au ramas fara permise

La sfarsitul saptamanii trecute, politistii au actionat cu radarele din dotare (inclusiv cele neinscriptionate), pentru depistarea conducatorilor auto care depasesc limita legala de viteza.Cu aceasta ocazie, oamenii legii au dat 120 de amenzi, dintre care 103 pentru viteza. 16 soferi care calcasera prea tare acceleratia au ramas fara permise.Tot in weekend, politistii au depstat un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Hangu, care conducea o masina pe strada Progresului, in municipiul ... citeste toata stirea