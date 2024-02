17 noi cazuri de rujeola in judet, in ultima saptamana

In ultima saptamana, in judetul Neamt au fost confirmate 17 cazuri de rujeola, la 16 copii si un adult din zonele Roman si Tirgu Neamt, a informat, la finalul saptamanii trecute, Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt. Astfel, au fost depistate si investigate doua focare de rujeola in cadrul unei unitati de invatamant din Roman si in Sectia de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgenta Roman - in total fiind infectate sapte persoane.In judetul Neamt au fost inregistrate, de la declararea ... citește toată știrea