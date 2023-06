Avand in vedere perioada minivacantei, perioada in care valorile de trafic inregistreaza cresteri, politistii rutieri au actionat pe sectoarele de drum si in zonele unde se inregistreaza evenimente rutiere, pentru prevenirea acestora si combaterea principalelor cauze generatoare, informeaza IPJ Neamt.Astfel, la data de 2 iunie, in intervalul orar 16:00 - 19:00, politistii rutieri au actionat pe sectorul de drum DN 2 - E 85, in noaptea de 3 iunie, in intervalul orar 20:00 - 04:00 pe raza ... citeste toata stirea