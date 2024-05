2 ani si 7 luni de inchisoare, dupa ce a provocat un accident cu alcoolemie de 3,30 g/l alcool pur in sange

La data de 23 mai, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat in Piatra Neamt un barbat de 39 de ani, pe numele caruia Judecatoria Iasi a emis, la data de 21 mai, un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Conform IPJ Neamt, cel in cauza a fost condamnat de Judecatoria Iasi la o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani si 7 luni inchisoare si pedeapsa amenzii penale in cuantum de 4.500 lei, pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta ... citește toată știrea