2 aprilie, Ziua internationala de constientizare a autismului. In Neamt, 564 de copii au tulburari de spectru autist

Ziua internationala de constientizare a autismului, marcata pe 2 aprilie in toata lumea, isi propune sa evidentieze tulburarea spectrului autist (TSA) pentru a creste gradul de constientizare a opiniei publice privind copiii cu autism si familiile acestora.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, cel mai important furnizor de servicii sociale din judet, marcheaza aceasta zi speciala prin organizarea de actiuni in centrele specializate si prin iluminarea in ... citește toată știrea