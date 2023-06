Ziua Nationala pentru Adoptii, marcata in toata tara pe 2 iunie, este o zi speciala in care sunt sarbatoriti copiii adoptati, dar si parintii lor adoptivi. In aceasta zi se celebreaza curajul familiilor de a-si asuma rolul de parinti si este un moment al bucuriei si sperantei pentru copiii care au primit un camin in care sa fie ocrotiti si iubiti. Ziua de 2 iunie este totodata si o invitatie adresata societatii civile de a constientiza cat de important este pentru un copil sa creasca intr-o ... citeste toata stirea