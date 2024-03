200 de euro, "pretul" unui permis de conducere

Mitrel Vasile Mancuta, din satul Unghi (al comunei Dragomiresti), a fost condamnat de Tribunal la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru cumparare de influenta. El are un termen de incercare de 24 de luni, in care trebuia sa mearga la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala, sa anunte deplasarile mai lunigi de cinci zile si sa munceasca 60 de zile in folosul comunitatii. Barbatul a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, beneficiind astfel de ... citește toată știrea