200 de politisti in strada, in zilele de Pasti

Efectivele Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Sfintele Sarbatori de Pasti de cult Ortodox, actionand pentru prevenirea evenimentelor antisociale si descurajarea faptelor ilegale, informeaza IPJ Neamt.Aproximativ 200 de politisti vor actiona, in medie, zilnic, in sistem integrat, pentru mentinerea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, in special in apropierea lacasurilor de ... citeste toata stirea