200 tone de deseuri de la dezmembrari auto, indisponibilizate de politistii IPJ Neamt

Miercuri, 2 octombrie, politisti ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase (SAESP) din cadrul IPJ Neamt, Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) Neamt si Serviciului Investigatii Criminale (SIC) Neamt, impreuna cu comisari ai Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Neamt, au depistat, in localitatea Urecheni, un spatiu neautorizat in care se efectuau activitati de dezmembrare a autovehiculelor scoase din uz, in afara unei forme legale de organizare, ... citește toată știrea