25 de kilograme de alimente printr-un program european, pentru circa 45.000 de nemteni

Incepand de vineri, 15 aprilie, in judetul Neamt va incepe, sub coordonarea Prefecturii Neamt, distribuirea de pachete ce contin alimente, cetatenilor care se incadreaza in categoriile defavorizate, la care se face referire prin OUG 84/2020 - persoane singure si familii beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001 si familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, informeaza Prefectura Neamt.Pachetele alimentare contin fiecare: 5 ... citeste toata stirea