26 de soferi au ramas fara permis de Craciun, cei mai multi din cauza vitezei

In perioada 24-26 decembrie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au actionat pentru a preveni faptele antisociale, fiind organizate opt astfel de actiuni, informeaza IPJ Neamt. In aceasta perioada politistii au intervenit la peste 150 de solicitari ale cetatenilor, majoritatea dintre acestea semnalate prin 112. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat aproximativ 300 de sanctiuni contraventionale, 166 sub forma avertismentului.Pe linie de siguranta a ... citește toată știrea