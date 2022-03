27 de dosare penale deschise de Biroul pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Neamt

De la infiintarea Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Neamt, la inceputul anului trecut, politistii au solutionat 133 de petitii si 27 de dosare penale, fiind aplicate 85 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 16.000 lei. Pana in prezent, 24 de animale au fost plasate in adapost, dintre care cele mai multe sunt catei si pisici, informeaza IPJ Neamt.Articolul 6, aliniatul 2, litera f, din Legea 205 din 2004 privind protectia animalelor prevede faptul ca abandonul si ... citeste toata stirea