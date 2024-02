273.000.000 de lei, bugetul Romanului votat pentru anul 2024

Luni, 12 februarie, consilierii locali romascani au fost convocati in sedinta extraordinara pentru a dezbate mai multe proiecte de hotarare, cel mai important fiind cel privind stabilirea modului in care se vor cheltui banii din taxele si impozitele romascanilor in anul 2024. Proiectul de hotarare aprobat luni poate fi consultat la urmatorul link, cu mentiunea ca bugetul pe anul acesta a fost votat incluzand amendamente ale consilierilor PSD, privind alocarea de fonduri pentru proiecte tehnice ... citește toată știrea