3.000 de soferi au ramas fara permis de la inceputul anului. Cele mai multe sanctiuni, din cauza vitezei

De la inceputul anului, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, la nivelul judetului Neamt au fost organizate peste 150 de actiuni in trafic, informeaza IPJ Neamt. Pentru abaterile constatate au fost intocmite aproximativ 300 de dosare penale. O treime dintre acestea vizeaza conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor interzise.De la inceputul anului, pentru abateri constatate la regimul circulatiei, in judet au fost aplicate aproximativ 25.000 de sanctiuni ... citește toată știrea