320 de persoane cu infectie COVID-19 internate in spitalele din judet, 13 la Terapie Intensiva

In judetul Neamt au fost confirmate pana sambata, 29 ianuarie, 38.021 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, 1.020 de persoane fiind testate pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt. In intervalul 22 - 29 ianuarie, in judet au fost confirmate 2.917 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. In acest interval, 478 de copii au fost confirmati COVID-19 pozitivi si 1.115 dintre persoanele confirmate erau vaccinate impotriva ... citeste toata stirea