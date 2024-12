33 de noi agenti de politie in cadrul IPJ Neamt

Luni, 23 decembrie, 33 de agenti de politie, absolventi ai Scolilor de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, si-au inceput activitatea in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt. Acestia au fost repartizati la structurile de ordine publica si rutiera, atat in mediul urban, cat si rural."Repartizarea s-a efectuat in ordinea mediilor de absolvire, pe functiile vacante ... citește toată știrea