353 de locuri de munca la Bursa pentru absolventi, in judetul Neamt

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt va organiza vineri, 11 octombrie 2024, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Bursa se va desfasura, incepand cu ora 9.00, in Roman la sediul ALOFM, strada Olteniei, nr. 20-22, in Piatra Neamt la Centrul de Formare Profesionala a Somerilor, Piata Mihail Kogalniceanu, nr.1-3, iar in Tirgu Neamt la sediul ALOFM, strada Stefan cel Mare, nr. 66.In cadrul bursei vor avea loc intalniri directe intre angajatorii ofertanti de locuri ... citește toată știrea