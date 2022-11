40 de soferi au ramas fara permis, in acest weekend

In perioada 4 - 6 noiembrie, la nivel judetului Neamt, politistii rutieri au actionat pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la traficul rutier si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, informeaza IPJ Neamt.Astfel, in data de 4 si 5 noiembrie actiunile politistilor au vizat prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietonii sau biciclistii, iar la data de 6 noiembrie politistii au actionat pentru prevenirea evenimentelor cauzate ... citeste toata stirea