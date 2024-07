449 de elevi din Neamt, Iasi si Vrancea, implicati in activitati pentru orientarea spre profesii din domeniul silvic, prin proiectul "Fete in silvicultura"

Junior Achievement (JA) Romania si Ingka Investments Romania au derulat in acest an scolar proiectul "Fete in silvicultura" - o initiativa pilot pentru orientarea tinerilor spre profesii din domeniul silvic si pentru incurajarea fetelor catre un domeniu considerat ca fiind preferat de baieti, informeaza JA Romania.Un numar de 449 de elevi (240 de fete) de la 16 scoli situate in comunitati preponderent rurale, din judetele Iasi, Neamt si Vrancea, au beneficiat de activitati applied learning ... citește toată știrea