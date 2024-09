5,40%, rata somajului inregistrat in Neamt in luna august

La sfarsitul lunii august, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt erau inregistrati 8.123 de someri (din care 3.480 de femei), rata somajului fiind de 5,40%, informeaza AJOFM Neamt. Luna precedenta, rata somajului a fost de 5,27%.Din totalul de 8.123 de persoane inregistrate in evidentele AJOFM Neamt, 1.292 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 6.635 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 6.816 someri provin din ... citește toată știrea