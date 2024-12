5,60%, rata somajului inregistrat in Neamt la finalul lunii octombrie

La sfarsitul luniioctombrie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt erau inregistrati8.500de someri (dintrecare 3.638de femei), rata somajuluiin judetfiind de5,60%, informeaza ANOFM. Luna precedenta, rata somajuluiin Neamta fost de 5,47%, in timp ce, la finalul lunii octombrie 2023, era de 4,37%Din totalul de 8.500de persoane inregistrate in evidentele AJOFM Neamt, 1.401erau beneficiarde indemnizatie de somaj, iar7.099erau ... citește toată știrea