509 cazuri de infectie COVID-19 in judet, de la incetarea starii de alerta

Pana sambata, 9 aprilie, in judetul Neamt au fost confirmate 43.693 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 si 1.672 cazuri de reinfectii, fiind raportate, in total, de la inceputul pandemiei, 1.610 de decese, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt.De la incetarea starii de alerta (9 martie 2022), in judet au fost confirmate 509 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. 37 de copii au fost confirmati COVID-19 pozitivi in acest interval si 245 din persoanele confirmate erau ... citeste toata stirea