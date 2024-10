52 de agresori urmariti cu dispozitive electronice de supraveghere, in primele opt luni ale acestui an

In primele opt luni ale acestui an, politistii din cadrul IPJ Neamt au emis 205 ordine de protectie provizorii, 96 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 2.930 de cazuri de violenta domestica, dintre care 850 in mediul urban si 2.080 in mediul rural, informeaza IPJ Neamt. Din totalul ordinelor de protectie provizorii emise, 195 au fost confirmate de unitatile de parchet (respectiv 95%).La nivelul ... citește toată știrea