59 de persoane angajate pe loc, dupa Bursa generala a locurilor de munca

Vineri, 17 mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt a organizat la nivel judetean, Bursa generala a locurilor de munca. Au participat 95 de agenti economici (46 la Piatra Neamt, 35 la Roman si 14 la Tirgu Neamt), care au oferit 1.034 locuri de munca vacante.Principalele ramuri de activitate in care au fost oferite locurile de munca sunt: servicii (in meserii ca vanzator, ospatar, barman, patiser, bucatar, sofer, agent de paza), constructii (in meserii ca zugrav, ... citește toată știrea