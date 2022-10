59 de soferi au ramas miercuri fara permis, cei mai multi din cauza vitezei

Miercuri, 19 octombrie, in intervalul orar 12:00 - 16:00, Serviciul Rutier Neamt, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul IGPR, a desfasurat o ampla actiune la nivelul judetului Neamt pentru combaterea vitezei excesive si a altor abateri grave ce pun in pericol siguranta circulatiei, informeaza IPJ Neamt. Prioritatea politistilor a fost reducerea numarului accidentelor de circulatie si a victimizarii participantilor la trafic.60 de politisti rutieri, din cadrul Inspectoratelor Judetene ... citeste toata stirea