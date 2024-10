598 de locuri de munca vacante, la Bursa locurilor de munca pentru absolventi. 91 de persoane selectate pentru angajare

Vineri, 11 octombrie, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt a organizat, la nivel judetean, Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Au participat 63 de agenti economici - 31 la Piatra Neamt, 22 la Roman si zece la Tirgu Neamt -, care au oferit 598 de locuri de munca vacante.Principalele ramuri de activitate in care au fost oferite locurile de munca sunt: servicii (in meserii ca vanzator, ospatar, barman, patiser, bucatar, sofer, agent de paza), constructii (in ... citește toată știrea