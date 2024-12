6,47%, prezenta la vot la ora 10 in judetul Neamt la alegerile parlamentare

Duminica, 1 decembrie, romanii sunt chemati la urne pentru a-i pe alege cei care ii vor reprezenta in Parlamentul Romaniei in urmatorii patru ani. In judetul Neamt, prezenta la vot la ora 10 era de 6,47%, cand votasera 29.386 de alegatori - cei mai multi din mediul rural, 16.951 -, procent mai mic decat media pe tara inregistrata la aceeasi ora, de 8,00% (inclusiv voturile din strainatate).In municipiul Roman, prezenta la urne la ora 10 era ... citește toată știrea