600 de copii din Neamt au fost abuzati. Numarul este in crestere

Aproximativ 600 copii din judetul Neamt au fost abuzati sub diverse forme, anul trecut, potrivit unei statistici intocmite de Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC).Fata de anul 2020, numarul copiilor care au suferit diverse forme de abuz si maltratare a crescut semnificativ in 2021, fiind inregistrate mai multe cazuri de abuz sexual sau de violenta fizica asupra copiilor.Astfel, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, in cadrul Serviciului pentru ... citeste toata stirea