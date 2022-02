74 de cazuri noi de infectie COVID-19 in Neamt, 11.477 la nivel national

In ultimele 24 de ore, la nivel national au fost inregistrate 11.477 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 3.298 mai putin decat in ziua anterioara, iar 1.463 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare, a informat Grupul de Comunicare Strategica (GCS) de pe langa Guvernul Romaniei. Evolutia cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o gasiti in graficul de mai jos: ... citeste toata stirea