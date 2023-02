74 de soferi au ramas fara permis in ultimele trei zile, cei mai multi din cauza vitezei

In perioada 10 - 13 februarie, la nivel judetului Neamt, politistii Serviciului Rutier au actionat pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la traficul rutier si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, informeaza IPJ Neamt.Celor care au pus in pericol siguranta circulatiei rutiere, le-au fost aplicate aproximativ 500 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute 74 de permise de conducere si retrase 28 de certificate de inmatriculare. In urma ... citeste toata stirea