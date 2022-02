800 de cetateni straini au primit aviz pentru angajarea in Neamt, anul trecut

In cursul anului 2021, politistii Inspectoratului General pentru Imigrari - Biroul pentru Imigrari al Judetului Neamt au asigurat managementul sederii in Romania pentru 1.258 de straini si cetateni ai Uniunii Europene (UE), Spatiului Economic European (SEE) sau Confederatiei Elvetiene (CH). Au fost depistati 18 straini in situatii ilegale si emise noua decizii de returnare. De asemenea, au fost emise 792 de avize de angajare ori detasare pentru lucratori permanenti sau detasati si au fost ... citeste toata stirea