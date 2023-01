9 dintre cele mai bune parfumuri pentru anul 2023

Nimic nu se compara cu luxul unui parfum de exceptie, cum ar fi un parfum Tom Ford sau un parfum Hugo Boss. Astazi, ne vom concentra pe acesta din urma.Hugo Boss, cunoscut si sub numele de doar Boss, este un brand german de moda fondat in 1924 in Metzingen, Germania. Este numit dupa regretatul sau fondator Hugo Boss. Astazi, marca are in linia sa peste 100 de parfumuri atat pentru barbati, cat si pentru femei.Marca Boss a lansat primul sau parfum in 1985, numit Boss Number One. Acesta a ... citeste toata stirea