In perioada 16 - 22 septembrie, la nivel judetului Neamt, politistii rutieri au actionat in cadrul Proiectului ROADPOL - Safety Days, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora, informeaza IPJ Neamt.In aceasta perioada, politistii rutieri, cu ajutorul laboratorului mobil, au desfasura activitati informativ-preventive, in vederea constientizarii tuturor categoriilor de participanti la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun, in situatia in care ... citeste toata stirea