99 de cazuri de infectie COVID-19 in judet, in ultima saptamana

Pana sambata, 26 martie, in judetul Neamt au fost confirmate 43.527 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 si 1.633 cazuri de reinfectii, fiind raportate, in total, de la inceputul pandemiei, 1.606 de decese, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt.In intervalul 19 - 26 martie, in judet au fost confirmate 99 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 (cu 53 mai putine decat in saptamana anterioara). Trei copii au fost confirmati COVID-19 pozitivi in acest interval si 55 din persoanele ... citeste toata stirea