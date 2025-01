A incercat sa "cumpere" un politist

Corneliu Perca, in comuna Sabaoani, a fost trimis in judecata la inceputul acestui an pentru dare de mita.Potrivit rechizitoriului, faptele acestuia s-au petrecut in dimineata de 29 iunie 2024, in urmatoarele imprejurari. Pe la ora 10, el conducea un Volkswagen pe strada Progresului din localitate, cand a fost oprit de oamenii legii. Soferul avea imbibatia alcoolica de 0,49 miligrame/litru, fapt pentru care a fost dus la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, unde i s-au recoltat probe biologice ... citește toată știrea