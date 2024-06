A intrat cu masina in peretele unei case

Miercuri dimineata, doi nemteni au fost raniti intr-un accident rutier petrecut in comuna harghiteana Racu. Evenimentul a avut loc la ora 8, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un tanar in varsta de 25 de ani conducea o masina pe Drumul European 587, dinspre municipiul Gheorghieni catre Miercurea Ciuc, a pierdut controlul directiei, a iesit de pe sosea izbind un cap de pod si apoi a ... citește toată știrea