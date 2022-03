A intrat cu masina intr-un stalp

Vineri dimineata, pe DN 15, in orasul Roznov, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unui localnic in varsta de 54 de ani.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 5.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Barbatul conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei, iar masina a iesit de pe sosea si s-a izbit intr-un stalp de sustinere a retelei electrice. Soferul a ramas blocat intre fiare. La locul accidentului au ... citeste toata stirea