A intrat cu motocicleta intr-un parapet

In dupa-amiaza de 7 aprilie a avut loc un accident rutier in zona barajului din orasul Bicaz. Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 50 de ani conducea o motocicleta pe DN 15, dinspre Poiana Teiului catre casa si, intr-o curba, din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei si s-a izbit in parapetul de pe partea dreapta a sensului de mers. Motociclistul s-a ales cu mai multe leziuni in urma impactului. El a fost preluat de o ... citește toată știrea