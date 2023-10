Carol Beresoaie, fost primar al comunei Gheraesti, a murit ieri dimineata."Pierderea lui lasa un gol imens in inimile noastre, dar amintirea lui va ramane vie si puternica in comunitatea noastra.Domnul Carol Beresoaie a fost un om si un primar remarcabil al comunei noastre. Timp de peste 26 de ani de zile, el si-a dedicat viata servind cu pasiune si devotament locuitorii comunei Gheraesti. Ca primar, el a fost un exemplu de integritate si abnegatie in slujba comunitatii. Sub conducerea lui, ... citeste toata stirea