A murit si femeia din accidentul de la Dobreni

Femeia de 67 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, ranita grav in accidentul rutier petrecut in dupa-amiaza de 28 octombrie, pe DN 15C, in comuna Dobreni, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta, luni dimineata.Acum, bilantul evenimentului este de trei morti.Reamintim ca tragedia a avut loc in conditiile in care un brasovean de 62 de ani conducea o Skoda (inmatriculata BV-85-DRB), a pierdut controlul directiei, si a intrat pe contrasens izbindu-se frontal intr-un Volkswagen la volanul ... citeste toata stirea