Marti, 19 septembrie, in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei orasului Tirgu Neamt au fost sesizati de catre o femeie din localitatea Raucesti cu privire la faptul ca nepotul ei, in varsta de 18 ani, din aceeasi localitate, ar fi fost lovit de persoane necunoscute pe o strada din Tirgu Neamt si ar fi fost deposedat de un portofel in care avea suma de 6.500 de lei, informeaza IPJ Neamt. Tanarul a fost transportat la o unitate medicala, acesta refuzand internarea.In urma ... citeste toata stirea