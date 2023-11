O alta veste trista a lovit, ieri dimineata, lumea sportului pietrean! Voleiul masculin din oras este din nou in doliu dupa ce Nicolae Burus a decedat. Acesta activase ca jucator si ulterior ca antrenor secund al gruparilor de profil Fibrex RIFIL Savinesti si Volei Club "Municipal"-LPS Piatra-Neamt. Avea 60 de ani, dar spre deosebire de multi alti colegi, izbutise sa imbrace in cariera de jucator, tricoul de campion national. Se intamplase in 1992, pe cand activa in campionatul primei ligi ... citeste toata stirea