A ramas fara casa la 93 de ani

In seara de 6 ianuarie, de la jarul cazut dintr-o soba, a izbucnit un violent incendiu la locuinta unei femei in varst de 93 de ani, din satul Valea Alba (al comunei Razboieni).Alarma s-a dat pe la ora 20.30, iar la locul evenimentului au intervenit voluntarii, pompierii pietreni cu mai multe autospeciale si SMURD-ul. La ajungerea fortelor, casa era cuprinsa de flacari in intregime si incendiul ameninta sa se extinda la constructiile invecinate. Proprietara a apucat sa iasa la timp dar a ramas ... citește toată știrea