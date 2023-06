Duminica, 18 iunie, in jurul orei 17:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat intentioneaza sa se sinucida in zona podului care traverseaza raul Moldova, in afara localitatii Horia, informeaza IPJ Neamt. La fata locului au fost directionate patrule din cadrul Politiei municipiului Roman si Sectiei de Politie Rurala Dulcesti."In zona de iesire de pe podul rutier ce traverseaza raul Moldova, patrula formata din ... citeste toata stirea