Ablatia prin radiofrecventa a nodulilor tiroidieni: tratament minim invaziv de radiologie interventionala

Dr. Mihai jr. Creteanu - Medic primar Radiologie si Imagistica MedicalaAblatia prin radiofrecventa reprezinta o metoda de tratament minim invaziv a nodulilor tiroidieni, care este recomandata in situatii specifice, avand in vedere particularitatile fiecarui caz, si care prezinta avantaje importante pentru pacienti: de la pastrarea functiei tiroidei la recuperarea rapida.Ablatia prin radiofrecventa este o procedura minim invaziva, care se realizeaza in echipa multidisciplinara ... citeste toata stirea