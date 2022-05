Abuzuri sexuale de nedescris asupra a doi copii, frate si sora. Sentinta record

O instanta de judecata l-a condamnat pe un inculpat la o pedeapsa foarte mare in urma acuzatiilor de viol in forma continuata si trafic de minori Un individ de 45 de ani, din Roman, a primit una din cele mai grele pedepse pentru infractiuni de viol si trafic de minori. A gazduit doi minori, frate si sora, pe care ziua ii scotea la cersit, iar noaptea ii abuza sexual. Pedepsele au fost contopite, iar in sedinta de pe 18 mai 2022 Costel Grisa Judele Costel a fost condamnat la o pedeapsa ... citeste toata stirea