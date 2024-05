Accident cu 4 victime in judetul Neamt. Una dintre ele se zbate intre viata si moarte

Gravaccidentrutier produs miercuri, 1 mai, pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman, judetul Neamt. Coliziunea dintre doua autoturisme s-a soldat cu 4victime, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.Soferul unui autoturism a fost gasit in stop cardio-respirator, iar medicii au inceput manevrele de resuscitare."In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cate doua persoane. Nicio persoana nu a ramas incarcerata. Un barbat in varsta ... citește toată știrea