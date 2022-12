Accident cu ambii soferi vinovati in Neamt

Un barbat a fost ranit in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe drumul judetean 155H, in localitatea Alexandru cel Bun din Neamt, politia stabilind ca ambii soferi au incalcat regulile rutiere."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un autoturism condus de un tanar, in varsta de 24 ani, din Alexandru cel Bun, efectua viraj la stanga, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 65 ani, din Piatra Neamt, care s-ar fi angajat ... citeste toata stirea