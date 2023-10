In dimineata de 30 septembrie, pe la ora 11, a avut loc un accident rutier in satul Ruseni (al comunei Borlesti).In eveniment au fost implicate doua masini care s-au ciocnit. La locul accidentului au intervenit doua echipaje de pompieri pietreni cu descarcerarea, SMURD-ul de la Roznov si o autosanitara a Serviciului Judetean de Ambulanta. Soferii, ambii in varsta de 60 de ani, au fost ingrijiti de paramedici iar unui a fost transportat la Spitalul Judeean de Urgenta. ... citeste toata stirea